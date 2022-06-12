"التعليم" تعلن فتح باب التقدم للمدارس الدولية التطبيقية خلال أسبوع

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إن المادة 20 من دستور 2014 تنص على ضرورة تشجيع الدولة للتعليم الفنى والتكنولوجى حتى يلبى احتياجات سوق العمل بمعايير دولية.

وأضاف محمد مجاهد خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة بدأت تبحث عن احتياجات سوق العمل فى العديد من الأنشطة الاقتصادية والزراعية والتجارية وغيرها.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أنه يوجد نحو 3 آلاف مدرسة تعليم فنى على مستوى الجهورية منها 1200 مدرسة فقط ينطبق عليها فعلا اسم مدرسة تعليم فنى والباقى عبارة عن فصول ملحقة، مشيرا إلى أنه بعد التواصل مع سوق العمل تبين أن الطلاب لديهم معلومات لكنهم يفتقرون للمهارات العملية.

وأردف محمد مجاهد، أن مصر بدأت سنة 2019 تغيير المناهج فى التعليم الفنى، من خلال مساعدة الاتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية والمعونة الأمريكية لاستخدام منهجية المعارف والمهارات العملية، وجرى تطبيق نحو 40 منهجا جديدا.

واستكمل نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أنه خلال عام 2024 سيتم الانتهاء من مختلف المدارس المطورة التى تتضمن مناهج تتوافق مع سوق العمل.

وعن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، قال محمد مجاهد، إن باب التقديم سيفتح خلال أسبوع، مشيرا إلى أن المستثمرين يساهمون فى هذه المدارس التى وصل عددها إلى 38 مدرسة بالشراكة مع شركات كبرى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أن شروط التقديم فى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، لطلاب الإعدادية تبدأ من مجموع 240 درجة أى بنسبة 75%، ويمكن التقديم من خلال رابط موقع التعليم الفنى الذى يحتوى على مختلف مدارس التعليم الفني.

واختتم محمد مجاهد، بأن الطالب يخضع لامتحانات تحديد مستوى فى اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات واستخدام الحاسب الآلى وإجراء فحوص طبية، إضافة إلى مقابلة شخصية، موضحا أن الخريج يمكنه العمل فى الشركات التى لديها بروتوكولات تعاون مع المدرسة بعد التخرج مباشرة وإنهاء الـ 3 سنوات مدة الدراسة.