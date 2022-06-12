شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: أسعار الخضراوات انخفضت وحققنا اكتفاء ذاتيا من الدواجن والبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أهمية توجيه الرئيس السيسى لتعزيز منظومة الثروة السمكية والحيوانية، مؤكدًا أن الدولة تقوم بعمل دؤوب لتحديث قطاع الزراعة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن نتائج الجهود التى حدثت فى هذا القطاع تمثلت فى زيادة كميات الخضر والفاكهة وتصدير جزء منها، وجعل مصر فى أولى الدول التى شهدت طفرات بمحاصيل الموالح.

وتابع أن من ضمن نتائج هذه الجهود، أيضًا، توفير مصادر البروتين من أصل حيوانى (اللحوم الحمراء والألبان)، لافتًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتى وصل لـ 60% من اللحوم، ونصل للاكتفاء الذاتى بنسبة 100% فى الدواجن والبيض، بالإضافة لحدوث طفرة بمنتجات الألبان.

وأوضح أن القيادة السياسية تتابع تحديث منظومة الألبان (أكثر من 200 مركز ألبان يتم تجميعهم وتطويرهم) حاصلين على شهادات دولية يمكنها من التصدير للخارج؛ وهو ضمان لجودة المنتج المقدم للمواطن المصري.

ولفت إلى أن الدولة المصرية قائمة فى خطوات خدمة العاملين فى قطاع الزراعة، مؤكدًا أن مصر جزء من العالم وليست بعيدة عن المنظومة العالمية، والدولة المصرية رغم الأزمات التى أثرت على دول عظمى كبيرة مستمرة فى مواجهة هذه الأزمات، وتوفير المنتجات أمام المواطن.

وأكد أنه فيما يخص زيادة أسعار السلع؛ فهناك متغيرات دولية كبيرة على الساحة العالمية، وزيادة الأسعار تكون مؤقتة نتيجة وجود أجواء معينة، ووجود فواصل العروات، مضيفًا أن شعبة الخضر والفاكهة تتابع بشكل دورى هذا الأمر وأكدت عودة الأسعار للانخفاض مرة أخرى.

وأشار إلى أن الدولة دفعت بكميات كبيرة جدًا من المنتجات والمنافذ لطرح المنتج أمام المواطن المصرى لتخفيض الأسعار؛ وهو ما جاء من وفرة المنتجات التى كانت قوة الدولة أحد أسبابها.