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أسقف هولندا للأقباط الأرثوذكس يصلى قداس عيد حلول الروح القدس بأمستردام

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القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا أرسانى أسقف هولندا اليوم الأحد، الموافق الثانى عشر من شهر يونيو الجارى قداس عيد حلول الروح القدس (عيد_العنصرة) بكنيسة القديس العظيم ابيسيفين بأمستردام وبحضور أباء كهنة الكاتدرائية القمص يسى ميساك والقمص بافلوس سعيد. 

وتحتفل الكنيسة اليوم بعيد العنصرة ” حلول الروح القدس على التلاميذ فى يوم الخمسين ” وكذلك تصلى الكنيسة فى هذا اليوم صلاة تعرف بصلاة السجدة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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