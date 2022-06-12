أسقف هولندا للأقباط الأرثوذكس يصلى قداس عيد حلول الروح القدس بأمستردام

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا أرسانى أسقف هولندا اليوم الأحد، الموافق الثانى عشر من شهر يونيو الجارى قداس عيد حلول الروح القدس (عيد_العنصرة) بكنيسة القديس العظيم ابيسيفين بأمستردام وبحضور أباء كهنة الكاتدرائية القمص يسى ميساك والقمص بافلوس سعيد.

وتحتفل الكنيسة اليوم بعيد العنصرة ” حلول الروح القدس على التلاميذ فى يوم الخمسين ” وكذلك تصلى الكنيسة فى هذا اليوم صلاة تعرف بصلاة السجدة.