البحوث الإسلامية: هدف مبادرة لتسكنوا إليها مواجهة الغلاء فى تكاليف الزواج

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سيد وردانى مدير المركز الإعلامى لمجمع البحوث الإسلامية إن مبادرة لتسكنوا إليها ليست مبادرة جديدة وهى مبادرة هدفها مواجهة الغلاء فى تكاليف الزواج، وأثرنا ان تلف الجمهورية كلها للمبالغة فى شروط الزوج نتيجة عادات خاطئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى مع الإعلامية سارة حازم: أحيانا يستمع الناس للوسائل الدينية أكثر وخاطبنا مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى ليكونوا شركاء لنا فى هذه المبادرة، وعملية التغيير ليست سهلة ولكن لابد من توعية الناس من الجانب النفسى لأن الناس بتقول "اشمعنى فلان" وندعو كبار المؤثرين فى عائلاتهم لأن لهم دور فى هذا الأمر.

وتابع: "لابد أن يكن لهم دورا فى انتشار المبادرة وعلى وسائل الإعلام تبنى المبادرة وتستهدف المبادرة المقبلين على الزواج كما نستهدف الأهل ونوجههم بعدم التدخل فى حياة المقبلين على الزواج وأطلق اليوم مجمع البحوث الإسلامية مبادرة بعنوان: «لتسكنوا إليها»؛ لتيسير الأمور المتعلِّقة بالزواج، ومواجهة المغالاة فى تكاليفه، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واهتمام المجمع بقضايا المجتمع المصري.