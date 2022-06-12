أخبار مصر.. غدا طقس حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 34

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لوزير خارجية جمهورية لاتفيا أيدجرز ريتكفيتش.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير خارجية جمهورية لاتفيا أيدجرز ريتكفيتش، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

ختام فعاليات التدريب الجوى المصرى السعودى المشترك "فيصل - 12" بالسعودية اختتمت فعاليات التدريب الجوى المصرى السعودى المشترك " فيصل – 12" بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكى السعودى، والذى استمرت فعالياته لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية ، والذى يأتى فى ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكرى المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكى السعودى لتعظيم الإستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين.

رئيس الوزراء يتابع الخطط الاستراتيجية لاستخراج خام الفوسفات وتعظيم الإنتاج منه رئيس الوزراء يتابع الخطط الاستراتيجية لاستخراج خام الفوسفات وتعظيم الإنتاج منه عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الخطط الاستراتيجية لاستخراج خام الفوسفات وتعظيم الإنتاج منه، وجذب الاستثمارات الخارجية في هذا القطاع، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس علاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والمهندس خالد الششتاوي، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وعدد من المستثمرين، وممثلي الشركات العالمية. ختام فعاليات التدريب الجوى المصرى السعودى المشترك "فيصل - 12" بالسعودية

الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية لاتفيا ويؤكد التطلع لتكثيف التعاون المشتركقبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2022

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2022، والتى سيتم إستقبالهم إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22/06/2022.

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مخرجات الحل للأزمة الليبية في المؤتمرات الدولية لابد من الاهتمام بها، مشيرا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار قرارات مجلس النواب الليبي بخصوص السلطة التنفيذية، مشددا على ضرورة وصول ليبيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية فى وقت محدد، كي تتولي السلطة حكومة جديدة تحافظ على ثروات ليبيا لشعبها. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية. غدا طقس حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 34 درجة شكري يشدد على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد تلقي طلبات الراغبين في الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، حيث وجهت المديريات باستقبال طلبات الراغبين فى الاعتذار بداية من 14 يونيو وحتي 16 من نفس الشهر، موضحة، أنه يتم تلقي الاعتذارت عن امتحانات الثانوية العامة من الأعضاء الذين تنطبق عليهم الشروط. التعليم تبدأ تلقى اعتذارات الأعضاء المشاركين بامتحان الثانوية العامة 14 يونيو

عززت الدولة المصرية من مكانتها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة على المستوى العالمي، وذلك من خلال صياغة وتنفيذ خطط وآليات استراتيجية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة والترويج للتراث الثقافي والتاريخي والحضاري المصري والاستغلال الأمثل للمقاصد السياحية وتنويعها بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، الأمر الذي أسهم في استقطاب السائحين من مختلف أنحاء العالم، خاصة في ظل التطبيق الصارم لإجراءات السفر الآمن، وتجديد الشهادات الدولية التي حصلت عليها المطارات المصرية في مجالات الجودة والسلامة الصحية، فضلاً عن دعم قطاع السياحة الذي يشكل أحد الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية. أكد الدكتور أحمد كمالى، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط والمتابعة، التزام الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومى، مشيرا إلى أن هناك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوقف نفقات سيارات الركوب للمسئولين، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف والشرطة مستثناة من هذا القرار. هنأت إدارة مجلس الدولة، القاضيات المعينات في وظيفتي (مستشار مساعد من الفئة (ب)، ونائب بمجلس الدولة)، بالقرار الجمهوري رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٢، وتتمنى لهن حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة. مجلس الدولة يعلن حلف اليمين للقاضيات المنتدبات غداً وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23، كما وافق على التأشيرات العامة والقوائم والجداول الملحقة بمشروع القانون 3/2022. مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون خطة التنمية 2023/2022 التخطيط: وقف نفقات سيارات الركوب للمسئولين ترشيدا للإنفاق الحكومى

اشترطت الداخلية على الراغبين في الالتحاق لمعاهد معاونى الأمن استيفاء الاختبارات الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.

أظهرت إحصائية لقاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، أن إنتاج الطماطم فى العالم خلال العام 2020 بلغ 186.6 مليون طن، منهم 62.6% من آسيا فقط، والباقى موزع على دول العالم، حيث دخلت مصر، ضمن أكثر 5 دول إنتاجًا للطماطم في العام 2020.

المركز الإعلامى للوزراء: مصر على خريطة الوجهات السياحية المفضلة عالميا..فيديواستيفاء الاختبارات الصحية شرط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن بالداخليةمنظمة الأغذية والزراعة: مصر بالمركز الخامس عالميا فى إنتاج الطماطم لعام 2020

أكد الدكتور أحمد كمالى، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط والمتابعة، على أن هناك تركيز على إنهاء المشروعات الاستراتيجية القائمة، مشددا على أن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" مستمرة نظرا لتأثيرها على الوضع التنموى بكافة القرى المصرية.

أكدت الداخلية اعتبارها عدم سداد تكاليف حج القرعة للفائزين بها هذا العام، والمقدرة بنحو 94 ألف جنيه، بمثابة تنازل عن فرصة الحج. أعلنت وزارة النقل استقبال الدفعة الأولى لعدد 6 أوناش ساحة كهربية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية TMT والتي تعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات وتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية. ميناء الإسكندرية يستقبل الدفعة الأولى من أوناش الساحة العملاقة.. صور أفادت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل أن لجنة المسار الدستوري الليبي تعود للقاهرة لبدء الجولة الثالثة من الاجتماعات، موضحة أن الاجتماعات تستهدف الوصول إلى إطار دستوري تجري على أساسه الانتخابات في ليبيا، لجنة المسار الدستورى الليبى تعود للقاهرة لبدء الجولة الثالثة من الاجتماعات قامت هيئة السكك الحديدية من خلال ورشة ايرماس المتخصصة في صيانة وعمرات الوحدات المتحركة وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعتين لوزارة النقل، بالانتهاء من ترميم القطار الملكي وإعادته إلى حالته التاريخية، ومكوناته الطبيعية مع الحفاظ على طابعه الأثري القديم وشكله التاريخي. قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، "من أجل بناء جيل مصري يمتلك مهارات حقيقية بمقاييس عالمية نسابق الزمن لاستكمال نظام التعليم الجديد والذي يصل إلى محطة الصف الخامس الابتدائي في سبتمبر المقبل وكذلك نسعى لجيل يمتلك المهارة ويحترم الآخر ولديه أيضا حصيلة من القيم والأخلاقيات وفخور بهويته المصرية والعربية، لذلك تم الانتهاء من إعداد مناهج 6 سنوات دراسية من سلسلة "القيم واحترام الآخر" كما نرى في الأغلفة المرفقة". التعليم: انتهاء إعداد مناهج 6 سنوات دراسية من سلسلة "القيم واحترام الآخر" السكة الحديد تنتهى من ترميم القطار الملكى وإعادته لشكله التاريخى.. فيديو وصور

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم السبت، تأجيل نظر استئناف أحمد بسام زكى على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وتهديد وابتزاز الفتيات، لجلسة 12 سبتمبر المقبل للحكم. تأجيل استئناف أحمد بسام زكى على حبسه 3 سنوات لـ 12سبتمبر المقبل للحكم اتفق مسئولو النادي الأهلي على بقاء بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لنهاية الموسم الجارى خلال الجلسة الثلاثية التى جمعت المدير الفني مع محمود الخطيب رئيس النادى وياسين منصور رئيس شركة كرة القدم بالنادي. الأهلي يستقر على بقاء موسيماني لنهاية الموسم الجارى بعد جلسة 6 أكتوبر

"التخطيط": مشروعات مبادرة "حياة كريمة" مستمرة رغم الظروف الاستثنائيةالداخلية: عدم سداد مصاريف حج القرعة يعتبر تنازلا عن الفرصة