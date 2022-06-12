شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج وفريال أشرف سفيران لمبادرة الأمم المتحدة "شباب بلد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل ممثلو الأمم المتحدة اليوم بمكتب يونيسف في مصر بتعيين أحدث سفراء المبادرة الدولية للأمم المتحدة في مصر "شباب بلد"، البطلة الأوليمبية وصاحبة الميدالية الأوليمبة الذهبية في الكاراتيه، "فريال أشرف" وبطل العالم للاسكواش "علي فرج".



المبادرة

تمثل المبادرة العالمية للأمم المتحدة Generation Unlimited في مصر "شباب بلد" أول شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشباب (PPYP) بهدف تنمية مهارات جميع الشباب في مصر بين 10 و 24 عامًا، والبالغ عددهم 28 مليون شاب وفتاة، وتزويدهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030.

وكان قد تم إطلاق مبادرة "شباب بلد" بنجاح، أثناء منتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ في يناير الماضي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



فريال أشرف

وتستهدف المبادرة العالمية Generation Unlimited جميع شباب العالم في المرحلة العمرية من 10 إلى 24 عاماً، والبالغ عددهم 1.8 مليار شاب وفتاة. وفي مصر تمثل الشريحة المستهدفة 27% من السكان. وتتولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تنسيق المبادرة التي يشارك فيها العديد من منظمات الأمم المتحدة.

ومن خلال دورهما الجديد، سيدعم علي فرج، صاحب المركز الأول في تصنيف ﻻعبي اﻻسكواش في العالم، وفريال أشرف صاحبة الذهبية الأولمبية في الكاراتيه كوميتيه سيدات فوق 61 كيلوجراماً، عمل “شباب بلد” وتسليط الضوء على أهمية تعليم وتدريب الشباب واكسابهم المهارات ومنحهم فرص التوظيف وأيضاً غرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم.

حضر فعاليات حفل التعيين كل من جيريمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر، ود.غادة مكادي مدير الشراكات ومدير مشروع “شباب بلد” بيونيسف مصر، وممثلين عن العديد من مكاتب الأمم المتحدة في القاهرة.



شباب بلد

صرح جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر قائلاً "إن وضع الشباب في المقدمة هو أحد المكونات الرئيسية لمبادرة "شباب بلد" وهو هام في رسم رؤية للشباب تكمل رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. سيكون سفراء شباب بلد الموهوبون مهمين للغاية في ضمان سماع أصوات الشباب على طاولة السياسات. كما يسعدني انضمام علي فرج وفريال أشرف إلى مبادرة "شباب بلد" ونتطلع إلى العمل معًا في هذة الشراكة الهامة بين الأمم المتحدة والقطاعين العام والخاص والشباب".

وقال علي فرج: "أنا متحمس حقًا أن أكون جزءاً من جهود “شباب بلد”، ويسعدني أن أشارك في توصيل رسالتها وتوعية الشباب في مصر بما توفره لهم من فرص التعليم المستمر والتأهيل لسوق العمل."



مبادرة شباب بلد

وأضاف أنه "انطلاقاً من الأداء المتميز للاعبي الإسكواش المصريين على الصعيد العالمي، فإنني أؤمن بقوة أن تمكين الشباب في مصر يعد خطوة محورية لتعزيز مشاركتهم على المستوى الوطني والعالمي."

ومن جانبها، قالت فريال أشرف: "أثبت رياضيو مصر إمكاناتهم الكبيرة في الألعاب الأولمبية بمجرد حصولهم على التأهيل المناسب، وأعتقد أن "شباب بلد" ستساعد جميع الشباب في مصر على تحقيق أحلامهم."

وأضافت "يسعدني أن أكون جزءًا من “شباب بلد” لأنني أؤمن بشدة بالآفاق التي تفتحها المبادرة للشباب في مصر. أنا متحمسة حقًا لدوري الجديد وسأبذل قصارى جهدي للمساعدة في جعل الشباب في مصر متصلين ومشاركين في المبادرة الواعدة ".