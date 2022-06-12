شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة ترسم 3 كهنة بإيبارشية نقادة وقوص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا بيمن أسقف إيبارشية قوص ونقادة ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس، صباح أمس، القداس الإلهي في دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس، وشاركه الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق ورزقة الدير وعزبة توما، ورسم عقب صلاة الصلح 3 من الشمامسة في درجة القسيسية للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:

ـ الشماس نصري مرقس كاهنًا على كنيسة القديسة الشهيدة دميانة وخدمة التنمية بنقادة باسم القس ميخائيل.

ـ الشماس ريمون نبيل كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس وخدمة الشباب بنقادة باسم القس مينا.

ـ الشماس يوحنا إميل كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس والتنمية بالمعرى بقوص باسم القس كاراس.