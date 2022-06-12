شكرا لقرائتكم خبر عن "التحول الرقمى فى المحليات".. ورشة عمل بدورة تأهيل الكوادر الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت النسخة الثانية من الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الإفريقية على التنمية المحلية واللامركزية فعالياتها اليوم، بعد افتتاح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لفعاليات الدورة التدريبية، التى تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة بوزارة الخارجية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لتبنى نمط جديد من التحول الرقمى لتحسين أداء العاملين بالمحليات ، ورفع مستوى الخدمات.

وتناولت أولى ورش العمل بالنقاش موضوع "التحول الرقمى فى المحليات" ، و عرض المهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية التكنولوجية و المعلوماتية و التدريب ، دور الرقمنة و الحداثة و تأثيرها على الإدارة المحلية ، و النماذج الناجحة فى التجربة المصرية ، و دور مركز التنمية المحلية بسقارة فى بناء القدرات فى مجال التحول الرقمى ، و دور التحول الرقمى فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أكد على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالعمل على دعم جهود جميع الدول الأفريقية الشقيقة فى مسيرة التنمية والبناء، لافتا إلى أن القيادة السياسية منذ توليها المسئولية تعطى أولوية قصوى لمساندة دول القارة فى كافة المجالات التنموية وتوفير قدرات وإمكانيات مصر المختلفة لتحقيق الرخاء والتقدم للشعوب الأفريقية مع الاهتمام المستمر ببناء القدرات والتدريب للكوادر فى العديد من المجالات.

جاء ذلك فى كلمة وزير التنمية المحلية خلال افتتاحه الدورة التدريبية الثانية للكوادر المحلية الأفريقية بالقاهرة فى مجال التنمية المحلية واللامركزية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، ويشارك فى الدورة التى تستمر لمدة 10 أيام 24 متدرباً من 17 دولة أفريقية هى ( بوركينا فاسو - الجابون - بوروندى - جنوب السودان - غينيا الاستوائية- سيراليون - الكاميرون - الكونغو برازافيل - جزر القمر - توجو - تشاد - مالاوى - سيشل - جيبوتى - زامبيا - الكونغو الديموقراطية- موريتانيا) .