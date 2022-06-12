شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الخطط الاستراتيجية لاستخراج خام الفوسفات وتعظيم الإنتاج منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الخطط الاستراتيجية لاستخراج خام الفوسفات وتعظيم الإنتاج منه، وجذب الاستثمارات الخارجية في هذا القطاع، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس علاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والمهندس خالد الششتاوي، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وعدد من المستثمرين، وممثلي الشركات العالمية.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في الجهود المبذولة في مجال استكشاف واستخراج خام الفوسفات، للعمل على تحقيق أعلى معدلات للإنتاج خلال هذه المرحلة، والاستفادة بصورة أكبر من الثروات الطبيعية التعدينية التي تزخر بها الدولة في مختلف المناطق، وتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصري، وذلك من أجل دعم الاقتصاد الوطني، واحتلال مكانة مرموقة في سوق الفوسفات العالمية، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف الأبحاث الخاصة بالكشف عن الثروات المعدنية بمختلف أرجاء البلاد.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود المبذولة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها في مجال استخراج وتوفير خام الفوسفات، الأمر الذي أثمر عن تحقيق عدد من الاكتشافات التعدينية خلال الفترة الأخيرة في بعض مناطق الجمهورية، وهو ما يشكل طفرة نوعية ونقلة كبيرة في مجال إنتاج خام الفوسفات، ويتماشى ذلك مع الخطة الطموحة لتحديث قطاع التعدين في مصر التي وضعتها الوزارة؛ من أجل وضع تلك الثروة في المكانة التي تليق بها وزيادة مساهمة القطاع التعديني في الاقتصاد المصري والتنمية المجتمعية، بما يتناسب مع إمكاناته الحقيقية في ضوء "رؤية مصر 2030".

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا الخطط الاستراتيجية المستقبلية لزيادة مناطق الإنتاج خلال الفترة المقبلة، ودعم خطط الدولة الطموحة في إنشاء المجمعات الصناعية للأسمدة الفوسفاتية، وكذا الفرص المتاحة للاستثمار، بهدف تعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصري.