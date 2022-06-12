شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: وفاة شخص كل 15 ثانية بالعالم بسبب السكتات الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الدواء المصرية أن معدل الوفاة بسبب السكتات الدماغية بالعالم بلغ شخصا كل 15 ثانية، مؤكدة أن السكتات الدماغية تحدث بسبب الرفرفه الأذينية للقلب.

وقالت هيئة الدواء في منشور لها عبر صفحتها علي فيس بوك، ينبغى رفع درجات الوعى بين المواطنين ومقدمى الرعاية الصحية بأعراض اضطرابات ضربات القلب.

ونصحت هيئة الدواء بضرورة قياس نبض القلب بانتظام، حيث أن اضطرابات ضربات القلب لا تسبب أعراض واضحة وقالت : يجب متابعة النبض لتفادى الأخطار التي تنتج عن اضطرابات القلب.