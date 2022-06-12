شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لبن الأم يحمى الرضع من الأمراض المعدية والمزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن لبن الأم يساهم في التنمية الحسية والمعرفية للطفل كما أنه يحمى الرضع من الأمراض المعدية والمزمنة، وتابعت وزارة الصحة في منشور اليوم إن الاقتصار علي الرضاعة الطبيعية يساهم في الحد من وفيات الرضع الناجمة عن أمراض الطفولة الشائعة مثل الإسهال والالتهاب الرئوى ويساعد على الشفاء من الأمراض بسرعة .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لبن الأم يعطى الطفل 30 % من احتياجاتة الغذائية، مؤكدًا أنه من الضرورى الالتزام بالرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الــ 6 شهور الأولى من عمر الطفل.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الرضاعة الطبيعية المطلقة تتمثل فى الاكتفاء برضاعة الطفل بلبن الأم فقط دون إدخال أعشاب أو ألبان صناعية لضمان حصول الرضيع على كافة العناصر الغذائية الموجودة فى لبن الأم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الطفل يحتاج إلى شرب الماء خلال الــ 6 شهور الأولي من عمره فترة الرضاعة الطبيعية المطلقة فالماء يمثل 88% من مكونات لبن الأم.