شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: وقف نفقات سيارات الركوب للمسئولين ترشيدا للإنفاق الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد كمالى، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط والمتابعة، التزام الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومى، مشيرا إلى أن هناك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوقف نفقات سيارات الركوب للمسئولين، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف والشرطة مستثناة من هذا القرار.

كما أشار كمالى، إلى نمو استثمارات الصعيد، موضحا أن نسبة الاستثمارات الموجهة للصعيد تبلغ نحو 13% من إجمالى الاستثمارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى خطة الدولة للتنمية للعام المالى 2022/2023.