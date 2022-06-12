شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أهداف مبادرة رئيس الجمهورية لصحة الأم والجنين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تتمثل في الإكتشاف المبكر للأمراض المعدية عند السيدة الحامل، بالاضافة إلى تجنب انتقال العدوى للطفل فضلا عن تقديم العلاج المبكر للسيدة الحامل وحمايتها من مضاعفات الأمراض.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المراكز الخاصة بالمبادرة منتشرة في جميع محافظات الجمهورية

من جانبه، أضاف الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة، أنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، لـ 90 مركزًا للإحالة لفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

وتابع الدكتور فوزي فتحي، أن المبادرة بها أكثر من 4000 فريق طبي، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي، وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات، موضحًا أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتي يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الـ2 ظهرًا.