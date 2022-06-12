شكرا لقرائتكم خبر عن نقيبة التمريض تكرم المتقاعدين ومن بلغوا المعاش في بورسعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت النقابة العامة للتمريض بالتعاون مع النقابة الفرعية في بورسعيد، حفلاً لأعضاء هيئة التمريض المتقاعدين والذين بلغوا سن المعاش لتسليمهم كارت الفيزا الخاص بصرف المعاش الشهرى من النقابة وتجديد كارنيه النقابة مجانا وتسليمهم شهادة تقدير تقديرًا لمجهوداتهم اثناء تأديه خدمتهم فى مهنه التمريض.

نظم الاحتفالية عبده رفعت وكيل أول النقابة العامة للتمريض وأمين صندوق النقابة الفرعية ببورسعيد، بالتعاون مع سيد مسعد من مجلس النقابة الفرعية وعدداً من موظفى النقابة العامة، والذين أولو اهتمامًا كبيرا بتنظيم حفلاً لتكريم المتقاعدين والحرص على جمعهم فى يوم اطلق عليه يوم رد الجميل وعدم الاكتفاء بتسليم كل فرد متقاعد كارت الفيزا من مقر النقابة، حيث أقيم الحفل بحضور نحو 400 عضو بمشاركة أسرهم.

وحرصت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والتى أبدت سعادتها لحضور الاحتفالية وتسليم المتقاعدين شهادات تقدير لجهودهم خلال سنوات العمل لخدمة المريض المصرى، لافته إلى أن ذلك التكريم هو الأول من نوعه فى تاريخ نقابة التمريض.