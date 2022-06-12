شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: إعلان الكشوف الأولية بأسماء مرشحى مجالس إدارة 29 نقابة عامة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن اليوم الأحد، سيتم إعلان الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة، وتشمل الكشوف الأولية نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والرى والصيد، التعليم والبحث العلمى، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوى، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربى، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما تشمل نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة حريصة على تنظيم العملية الانتخابية للمنظمات النقابية، حيث شكلت لجنة عليا مشرفة عليه برئاسته، تتابع العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة، من خلال غرفة مركزية بديوان الوزارة، وغرف متابعة تابعة لها بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة .

وأوضح سعفان، أنه من المقرر أن يتم غدا الإثنين، الطعون على أسماء المرشحين، والبت فى الطعون على أسماء المرشحين بعد غد الثلاثاء، وإعلان الكشوف النهائية 15 يونيو الجاري، على أن تجرى الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت فى التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.