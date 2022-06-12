شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعقد ندوة تعريفية "أون لاين" لطلاب الثانوية العامة حول المنح الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الصف الثالث الثانوي الحكومي والتجریبي ومدارس STEM، لحضور ندوة تعريفية مجانية عن طریق الإنترنت “Online”عن برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة یوم الثلاثاء 14 یونیو 2022 في الساعة السادسة مساء بتوقیت القاھرة ویمكن التسجيل للندوة من خلال هذا الرابط:

https://form.jotform.com/USAIDScholars/usaidscholarswebinar2

بعد التسجيل، سیتم إرسال رابط الدخول إلى الندوة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية یدعم الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توفير من 10 إلى 15٪ من المنح المتاحة للطلاب ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، الآن تستطيع أن تتقدم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://bit.ly/USAIDscholarsIIIForm

یقدم البرنامج منحاً دراسیة لـ 140 طالب وطالبة من جمیع محافظات مصر في العام الدراسي الجامعي 2023/2022 وذلك للحصول على شھادة البكالوریوس أو اللیسانس في عدد من الجامعات المصریة الحكومیة )الأقسام ذات الرسوم( والجامعات الخاصة. أخر موعد للتقدیم 24 یونیو الجارى.



