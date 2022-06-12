شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الإعلامى للوزراء: مصر على خريطة الوجهات السياحية المفضلة عالميا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عززت الدولة المصرية من مكانتها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة على المستوى العالمي، وذلك من خلال صياغة وتنفيذ خطط وآليات استراتيجية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة والترويج للتراث الثقافي والتاريخي والحضاري المصري والاستغلال الأمثل للمقاصد السياحية وتنويعها بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، الأمر الذي أسهم في استقطاب السائحين من مختلف أنحاء العالم، خاصة في ظل التطبيق الصارم لإجراءات السفر الآمن، وتجديد الشهادات الدولية التي حصلت عليها المطارات المصرية في مجالات الجودة والسلامة الصحية، فضلاً عن دعم قطاع السياحة الذي يشكل أحد الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية.

وفي هذا الإطار، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجزء الأول من سلسلة فيديوهات "مصر ... من هنا تبدأ الرحلة" والتي تهدف إلى إبراز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية تمتلك الكثير من المقومات السياحية المتنوعة.

وأشار الفيديو إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن أفضل عشر وجهات سياحية في العالم لعام 2022 وفقاً لـ CNN TRAVEL، بينما حصلت على المركز الأول إفريقياً والـ 51عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021، إلى جانب فوزها بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم عام 2021، وفقاً لمجلة "دايف" البريطانية.

وخلال تصريحاته في الفيديو، أكد وزير الطيران المدني محمد منار عنبه أن مصر طبقت بحرص شديد كافة الإجراءات الاحترازية في المطارات المصرية من خلال التنسيق المشترك بين جميع الوزارات المعنية من أجل توفير كافة سبل الراحة والأمان للسائحين.

وأضاف وزير الطيران أنه تم تجديد اعتماد 9 مطارات من قبل المجلس الدولي للمطارات (ACI) خلال العام الحالي، كمطارات آمنة، تتبع الإجراءات الاحترازية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، وهي مطارات القاهرة الدولي، وشرم الشيخ الدولي، والأقصر الدولي، وبرج العرب الدولي، والغردقة الدولي، وأسوان الدولي، ومطار أسيوط الدولي، ومطار سوهاج الدولي، ومطار مرسى علم الدولي في حين يجري الاعتماد لباقي المطارات.

وأشار الفيديو إلى أن تلك النجاحات تأتي للعام الثاني على التوالي بعد حصول 11 مطاراً، على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن خلال عام 2021.

ورصد الفيديو آراء عدد من السائحين في المطارات والمزارات السياحية المختلفة خاصة في سيناء، حيث أعربوا عن سعادتهم واستمتاعهم بزيارة مصر في ظل ما تتمتع به من أجواء آمنة ومقومات سياحية فريدة ومتنوعة.

وشدد السائحون على أن مصر تستحق الزيارة، وأنها تعد من أفضل المزارات السياحية بالنسبة لهم حول العالم.