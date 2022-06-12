”الخليج 365” ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى 23 محافظة بالاسم ورقم الجلوس

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية فى المحافظات التى اعتمدت النتيجة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن اعتمدها محافظو تلك المحافظات، بنسب النجاح مختلفة وفقا لكل محافظة، وذلك فى إطار الخدمة التى يقدمها الموقع لقرائه وللحصول عليها بأسرع الطرق، حيث يتيح ”الخليج 365” لقرائه نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر للعام الدراسى 2020/2021.

واعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بحضور محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 – 2022، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84.26%.



وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي في محافظة الشرقية يوم السبت الموافق 21 مايو الماضي، بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، فيما انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية يوم الخميس الموافق 26 مايو الماضي، في امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، إذ تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام 136 ألف و982 طالب وطالبة، وذلك أمام 769 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، بينهم 134 ألف و750 طالب وطالبة بـ الشهادة الإعدادية العامة.محافظ الشرقية يهنئ أوائل امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية هنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، مشيدًا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، وسط تأكيد على أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية فى المنوفية 2021 – 2022

ينشر"الخليج 365" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، بعدما اعتمدها اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بحضور الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وذلك بنسبة نجاح بلغت 72%.

وأكد محافظ المنوفية أنه تم الاعتماد لنتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات من تصحيح ورصد ومراجعة، وغيرها من العمليات التى تساعد على خروج النتيجة دون أى مشكلات أو أخطاء.

وكانت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية قد بدأت السبت 21 مايو الماضى، وما فى مستواها للعام الدراسي 2021 / 2022، حيث أدى 83839 طالبا وطالبة الامتحانات في 400 لجنة امتحانية مؤمنة ومنتظمة بمشاركة 14302 معلم (رئيس لجنة ــ مراقب أول ــ مراقب ــ ملاحظ ــ إداري) بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية على مدارس ستة أيام متصلة وانتهت الخميس 26 من مايو الماضى.

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان بالاسم ورقم الجلوس

ففى محافظة أسوان اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 76.12 % ، كما إعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 68.8% ، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 66.7%.

وجاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام ، و 17 طالب وطالبة الذين حصلوا على الدرجة النهائية 280 درجة ليتبؤا هؤلاء المتفوقين قائمة الشرف لأوائل المحافظة فى الشهادة الإعدادية العامة واللغات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف 2022.. بالاسم ورقم الجلوس

وفى بنى سويف، اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة بنجاح 75.51 % لطلبة النظامى، حيث تقدم للامتحان 61 ألف و 700 طالباً وطالبة، حضر منهم 55 ألفاً و 852 طالباً وطالبة ، نجح منهم 42ألفاً و173طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 67.98% ، حيث تقدم للامتحان 819 طالباً وطالبة ، حضر منهم 534 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 363 طالباً.

وتقدم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادى الجديد 2022.. بالاسم ورقم الجلوس

وفى الوادى الجديد اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 93%، وقدم المحافظ خالص تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنياََ لهم مزيد من التفوق ومواصلـة النجاح بالفصل الدراسي الثاني، كما وجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة، مؤكداََ حصول 16 طالباََ على الدرجات النهائية بنسبة نجاح 100٪.

وكان الدكتور جمال حسن، وكيل تعليم الوادي الجديد أعتمد الأحد الماضي ، نتيجة الشهادة الإعدادية لمدرستى الأمل للصم وضعاف السمع بحضور مدير عام التعليم العام بالمديرية للعام الدراسى 2021_ 2022م.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، ان نسبة النجاح بلغت نسبة 100% للمدرستين، ووجه الدكتور جمال، خالص التهنئة والأمنيات الطيبة لجميع الطلاب الناجحين معربا عن إمتنانه وتقديره لجميع القائمين على أعمال الإمتحانات لحسن الآداء متمنيا لقطاع تعليم المحافظة دوام التوفيق والسداد.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022.. بالاسم ورقم الجلوس



وفى الدقهلية، اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية إتمام مرحلة التعليم الأساسى بالدقهلية"للعام الدراسي 2022/2021 م وذلك بحضور المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وذلك بنسبة نجاح بلغت 86.3٪، حيث أوضح وكيل الوزارة، أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام عدد 119242 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة نجح منهم 102865 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت86.3٪.

وعن الاعدادية المهنية قال وكيل الوزارة، أن عدد من تقدموا للامتحان بها 3081 طالب وطالبة نجح منهم 2430 طالب وطالبة بنسبة 80٪.

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

وفى بورسعيد، اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنظام البابل شيت الحديد الذي يتم تطبيقه في المحافظة كأولي محافظات الجمهورية، والتى جاءت بنسبة 83.5%، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس

وفى دمياط، اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثانى من العام 2021 /2022 بنسبة نجاح 72.37%، حيث بلغ عدد المقيدين 30361 طالب وطالبة، حضر الامتحانات 29625 و نجح منهم 21491 طالبا وطالبة.

كما اعتمدت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين بنسبة نجاح 100٪ وأيضاً الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 91٪، وتقدمت محافظ دمياط بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه، ذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه سيتم إطلاق النتيجة من خلال روابط عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط و مديرية التربية والتعليم بدمياط.

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء برقم الجلوس

وفى سيناء، اعتمد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم، نتيجة الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 82 ٪ من المتقدمين للامتحانات، وأكد المحافظ على أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 8 آلاف و450 طالبًا وطالبه حضر منهم الامتحان 8 آلاف و202 طالبًا وطالبة ، وبلغ عدد الغائبين248 طالبًا وطالبة ، ونجح منهم 6 آلاف و 627 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة .

وأضاف المحافظ أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى مرتفعة عن نتيجة الفصل الدراسى الأول ، وذلك نتيجة للجهد المبذول من العاملين في قطاع التربية والتعليم على مستوى المحافظة .. مؤكدًا على أن نسبة نجاح المدارس الرسمية بلغت 81 % ، وبلغت نسبة نجاح المدارس الرسمية للغات 98 % ، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاصة عربى 93 % .. بينما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاصة لغات 100 % ، نسبة النجاح لطلاب الدمج أيضا 100 % ، وبلغت نسبة نجاح طلاب المنازل 77 % .

نتيجة الشهادة الإعدادية فى كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس

وفى كفر الشيخ اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 78.83%، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 60 ألفًا و 812 طالبا، تغيب منهم 502 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و310 طالبًا، ونجح منهم 47 ألفًا و276 طالبًا، بنسبة 78.83%.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2022 .. بالاسم ورقم الجلوس

وفى المنيا ينشر الخليج 365 ،نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، وذلك بعدما اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 72.97%، بحضور، المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس

ينشر الخليج 365 نتيجة محافظة البحيرة حيث ، اعتمد منذ قليل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة النتيجة لمرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة" للعام الدراسى الحالة بنسبة نجاح 72 ٪ ، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 115878 طالبا وطالبة حضر منهم نجح منهم 81703 طلاب.

كما اعتمد محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لها 4670 طالبا بنسبة نجاح 79% وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 75٪، وفى ذات السياق اعتمد اللواء المحافظ نتيجة إعدادية تلمذة صناعية، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 120 طالبا وحضر منهم 118 ونجحوا بنسبة نجاح 100%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2022.. بالاسم ورقم الجلوس

ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر 2022، حيث اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2021/ 2022، وذلك في حضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر. وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 872 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت مدارس للمكفوفين والصم بنسبة 100% والمدرسة الفكرية 100%، ونسبة 80.1% للتعليم العام، والتعليم الإعدادى المهنى 79.7 %.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2022 .. بالاسم ورقم الجلوس

ينشر الخليج 365، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2022، حيث اعتمد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 74.18%.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022

ينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022، بعد اعتمادها رسميا من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بنسبة نجاح بلغت 74.77 %، واعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77 %، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 90.68%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى محافظة الأقصر

ينشر ”الخليج 365” فى خدمة للقراء، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالكامل فى محافظة الأقصر، حيث اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح 71.22%، حيث حصل 13 طالبا وطالبة علي المراكز الأولى وحصلوا على 280 درجة.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا بنسبة نجاح 73.6%

ينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا، وذلك بعد اعتمادها من اللواء اللواء أشرف الداودى ، بنسبة نجاح بلغت 73.6%، بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال محافظ قنا، إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56801 طالبا وطالبة حضر منهم 54311 وحقق النجاح 40590 طالبا بنسبة نجاح بلغت 73.60%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1478 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1400 طالب بنسبة نجاح بلغت 86.5 %، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالبا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 24 طالبا بنسبة نجاح بلغت 92.3 %.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس بنسبة نجاح 81.2%

ينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس، وذلك بعد اعتمادها من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بنسبة نجاح بلغت 81.2%، وقدم محافظ السويس، التهنئة للناجحين فى الشهادة الاعدادية مؤكدًا أهمية بذل كل الجهود والاجتهاد واكتساب المعرفة من أجل النجاح للحصول على الدرجات الأعلى والتفوق، ليكون فى المستقبل القريب مواطنا صالحًا يفيد المجتمع.

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة برقم الجلوس

وينشر الخليج 365 رابط نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة بعد اعتماده من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 83 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالب وطالبة حضر منهم 180891 طالب وطالبة ونجح 147653 .

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة سوهاج

ينشر الخليج 365 النتيجة الكاملة للشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج بعد اعتمادها بنسبة نجاح 71%، وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اعتمد صباح اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني مايو2022م، بنسبة نجاح 71%.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الفيوم بالاسم ورقم الجلوس

ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، بمحافظة الفيوم، وذلك بعد اعتماد النتيجة من المحافظ، كان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اعتمد اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، بديوان عام المحافظة، بنسبة نجاح 73.35%، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وسماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

الخليج 365 ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

ينشر الخليج 365 النتيجة الكاملة للشهادة الإعدادية بالإسكندرية، وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى : إدارة وسط التعليمية فى المقدمة بـ 6 طلاب، يليها إدارة العجمى التعليمية بـ 5 طلاب، وإدارة العامرية التعليمية بـ3 طلاب، يليها إدارة شرق التعليمية طالبين، ثم إدارة غرب التعليمية طالب واحد، وأخيرا المنتزه التعليمية طالب واحد .

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. بالاسم ورقم الجلوس

ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعدما اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2022/2021، وذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 75.13% للإعدادية العامة.

وهنأ محافظ الغربية أبناءه الطلاب الناجحين متنمياً لهم دوام التوفيق والنجاح، موجها بتنظيم حفل تكريم لهم مطلع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى استعداد المحافظة لامتحانات الثانوية العامة، وصرح وكيل الوزارة، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 88749 طالبا وطالبة حضر منهم 88143 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 75.13٪، وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، تقدم لأداء الامتحان 4740 طالبا وطالبة حضر منهم 4640 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح82.75%، كما بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% وكذلك بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للصم 97.3%، وبلغت نسبة النجاح في الدور الأول لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية 84%.