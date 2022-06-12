شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسار الدستورى الليبى تعود للقاهرة لبدء الجولة الثالثة من الاجتماعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل أن لجنة المسار الدستوري الليبي تعود للقاهرة لبدء الجولة الثالثة من الاجتماعات، موضحة أن الاجتماعات تستهدف الوصول إلى إطار دستوري تجري على أساسه الانتخابات في ليبيا،

وأوضحت "إكسترا نيوز"، أن الاجتماعات تعقد برعاية الأمم المتحدة وبحضور المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفانى وليامز، وتهدف الاجتماعات إلى البناء على ما تحقق في الجولتين السابقتين في القاهرة، لاسيما ما تحقق من توافق بشأن نحور 140 مادة من الهيكل الدستوري.