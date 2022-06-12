شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى كوريا الجنوبية يستقبل بعثة المنتخب فى مطار أنشون.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية، خالد عبد الرحمن، بعثة المنتخب الوطني التي وصلت مطار أنشون قبل قليل استعدادا لملاقاة منتخب كوريا الجنوبية في المباراة الودية التي تجمعهما الثلاثاء المقبل.

وحرص السفير خالد عبد الرحمن على استقبال بعثة المنتخب الوطني في مطار أنشون، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول البعثة المصرية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها السفارة لتوفير كافة سبل الراحة لبعثة المنتخب المصري لكرة القدم.





ووصلت بعثة منتخب الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت أكثر من 10 ساعات لمواجهة منتخب كوريا ودياً الثلاثاء المقبل، ويترأس البعثة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد بركات عضو المجلس.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا أكد خلاله جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، من منصبه.





ونشر اتحاد الكرة بيانا، عبر حسابه على فيس بوك، أن جمال علام يؤكد أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، وتصريحه بوضوح بأن الاتحاد يدرس كل البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل.

وأضاف علام فى البيان: "كلفنا اللجنة الفنية (حازم إمام - محمد بركات) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب، تحسبا لأية ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة.



