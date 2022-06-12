شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف و595 طالبا بألسن عين شمس يؤدون امتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى، بكلية الألسن بجامعة عين شمس للعام الدراسى، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف والدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، أنه تجرى الامتحانات حتى 29 يونيو الجارى لطلاب الفرق الأربعة يوميًا على مدار الأسبوع ، ثلاثة أيام للفرقتين الأولى والثالثة وثلاثة أيام للفرقتين الثانية والرابعة، وسط إجراءات إحترازية مكثفة لتأمين سلامة الطلاب، حيث بلغ عدد طلاب الفرقة الأولى 3010 طالبًا موزعين على 122 لجنة، بينما وصل عدد طلاب الفرقة الثانية 2611 طالبًا موزعين على 105 لجنة، والفرقة الثالثة 2591 طالبًا موزعين على 104 لجنة، وعدد طلاب الفرقة الرابعة 2383 طالبًا موزعين على 97 لجنة، ويصل عدد إجمالى طلاب الكلية 10595.

وتستمر أعمال كافة قطاعات وإدارات الكلية لتطبيق خطة تأمين العملية الامتحانية لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات و الكوارث بتنفيذ خطة استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال رش و تعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، توفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكنترول ولأعضاء فريق الأمن والدفاع المدنى والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات، وتوفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد، وتم التنبيه على الأطباء بالمركز الطبي بالاستعداد لأى حالة طارئة أثناء الامتحانات.

كذلك تم تعقيم قاعات الامتحانات وجميع الكنترولات، ورفع درجات الاستعداد التام من قبل أفراد الأمن والدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية، كذلك تنفيذ خطة مُحكمة خلال فترة الإمتحانات لتجنب تكدس الطلاب من خلال إعداد اللوحات الإرشادية الخاصة بتوزيع الطلاب على اللجان ومكان كل لجنة، و التنبيه على الطلاب بضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل، بالإضافة إلى تقسيم الطلاب على البوابات مع مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين كل طالب وأخر، وقياس درجة حرارة الطلاب عن طريق لجنة مشكلة من الأمن والدفاع المدنى والمركز الطبى بالكلية.

وشددت على ضرورة التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامات والقفازات عند الدخول من بوابات الجامعة وأثناء فترة الامتحان، كما سيتم خلال فترتي الامتحان اتخاذ إجرءات التعقيم اللازمة للجان، و تهوية لجان الامتحانات بصورة جيدة، مؤكدة على أنه سيتم رش وتعقيم اللجان قبل بدء الفترة الأولى وبين فترتى الامتحانات تحت إشراف مسؤولى السلامة والصحة المهنية بالكلية، إلى جانب التنبيه على عدم التكدس على منافذ بيع المأكولات والمشروبات داخل حرم الكلية، كذلك تنظيف دورات المياه بالكلور والصابون وتعقيمها باستمرار، وعدم السماح للطلاب بالانتظار فى حرم الكلية بعد أدائهم للامتحان وذلك لمراعاة سياسة التباعد الاجتماعى، كما سيتم تعقيم الكنترولات يومياً بعد انتهاء الامتحان .