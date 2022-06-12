شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تقرر إنشاء مكتب توثيق مجمع خدمات مصر بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع توثيق باسم فرع توثيق مجمع خدمات مصر بأسوان، ويكون مقره داخل مجمع خدمات مصر طريق السادات بجوار المدرسة اليابانية، بقسم شرطة اول أسوان في محافظة أسوان.

ويقوم مكتب التوثيق بكافة اعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني او النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق أسوان النموذجي مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.