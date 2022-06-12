شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة اليوم على شمال البلاد والقاهرة.. والعظمى بالعاصمة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة على على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.