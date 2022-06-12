شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن الانتهاء من تطعيم 6 مدن بمحافظة دمياط بلقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأنه تم الانتهاء من تطعيم جميع الفئات المستهدفة بلقاح فيروس كورونا، بـ6 مدن بمحافظ دمياط، وذلك خلال الحملات المكثفة والتى انطلقت منذ ثلاثة أشهر بمدن "رأس البر، دمياط الجديدة، السرو، ميت أبو غالب، الروضة وعزبة البرج".

ومن جانبها، قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن حملات التطعيم بدأت بالمحافظة منذ شهر مارس 2021، بمركز واحد ثم تم زيادة عدد المراكز إلى 72 مركزا، مشيرة إلي تطعيم 730 ألفا و118 مواطنا من الفئات المستهدفة بالمحافظة حتى اليوم.

وأضافت الدكتورة منال، أن فرق التواصل المجتمعي والرائدات الريفيات نجحت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة فى نشر التوعية بأهمية تلقى اللقاح للحد من انتشار الفيروس وتوجيه المواطنين إلى نقاط التطعيم، وذلك خلال زيارتهم للمنازل بتلك المدن، هذا إلى جانب تنفيذ نقاط للتطعيم مقسمة إلى قطاعات بكل مدينة.

وأكد الدكتور سيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن مستشفيات المحافظة أصبحت خالية تماما من أى حالات مصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلي أن مستشفيات المحافظة استقبلت منذ بداية الجائحة 48100 حالة مشتبهة بالاصابة، من بينهم 3390 حالة تم تأكيد إصابتهم بعد إجراء تحليل الـ PCR، حيث تم تقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين.

وأضاف أن حملات التطعيم ستعمل بشكل مكثف بباقى مدن المحافظة حيث سيتم البدء بمركز دمياط خلال الأسبوع الحالي، مشيرًا إلي أن حملات التطعيم مستمرة للانتهاء من تطعيم 100٪؜ من الفئات المستهدفة خلال الفترة القليلة المقبلة.