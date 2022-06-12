شكرا لقرائتكم خبر عن 16 يونيو.. لجنة اختيار القيادات الجامعية تلتقى المرشحين لرئاسة جامعة الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية يوم الخميس المقبل 16 يونيو، المقابلات الشخصية للمتقدمين على رئاسة جامعة الزقازيق وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة المرشحين فى البرامج وفقا للمعايير الاسترشادية التى وضعتها اللجنة.

ويتنافس على منصب رئيس جامعة الزقازيق بحسب القائمة النهائية 9 مرشحين للمنصب وهم، الدكتور رأفت عوض مصطفى حجازى والدكتور عاطف محمد حسين خليفة والدكتور وليد محمد فتحى زيدان والدكتور محمد حسن عبد الرحمن شريف والدكتور عبد السلام عيد عبد السلام والدكتور خالد محمد حسنى محمد والدكتور خالد محمد الدرندلى والدكتور أمين سعيد أبو زيد والدكتورة جيهان يسرى أيوب.