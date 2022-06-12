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الأوقاف تعلن افتتاح 15 مسجدا يوم الجمعة المقبل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبل، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2021م حتى تاريخه (1132) مسجدًا، منها (954) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (178)  مسجدًا صيانة وترميمًا. 

 

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها: 

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

1. الشيناب – الجعافرة - دراو

2. أبو هندي – الرديسية 

3. آل قاسم - فارس

4. الشيخ عبد العال - إقليت 

 

مديرية أوقاف أسيوط

5. الرحمن – المندرة - منفلوط 

6. عباد الرحمن – نجوع المعادي - البداري 

 

مديرية أوقاف الشرقية

7. الكبير – خلوة الشرفا – مركز أبو كبير 

 

مديرية أوقاف الفيوم

8. عباد الرحمن –كحك بحري - الشواشنة 

 

مديرية أوقاف الغربية

9. المتولي الكبير – محلة أبو علي – المحلة الكبرى

10. الكبير – عزبة النمكي - قطور 

 

مديرية أوقاف البحيرة

11. الخاصة الكبرى – قرية البرنوجي – مركز دمنهور 

 

مديرية أوقاف الجيزة

12. المدينة المنورة – محور جمال عبد الناصر – بجوار واحة خطاب – 6 أكتوبر 

 

مديرية أوقاف بني سويف

13. المزغوني – بهبشين - ناصر

 

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف بني سويف

1. مالك الملك – الكوم الأحمر – مركز بني سويف 

 

مديرية أوقاف الدقهلية

2. أمونة شلبي – مركز منية النصر 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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