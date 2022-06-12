شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث صور لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أحدث صور لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة- مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)‏ والذى يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر ‏وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف ‏شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) ‏.

وسيربط المونوريل إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق ‏والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية ) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة ‏والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع ‏القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية .

وتجدر الإشارة إلى أن ‏مشروع المونوريل يتم تنفيذه ‏في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ‏وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع ‏الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.‏