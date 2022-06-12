شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف ديناصور هابيل: الواحات البحرية أول بوابات اكتشاف الديناصورات بإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور بلال سالم المعيد بجامعة بنها والمؤلف الرئيسى لدراسة ديناصور هابيل، إن ديناصور هابيل المصرى آكل للحوم، موضحا أنه له جمجمة كبيرة وأسنانه مشرشرة، والجمجمة تحملها عنق بها عضلات كبيرة، يتميز بأرجل أمامية ضامرة وأجل خلفية كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، عبر فضائية "سى بى سي"، مع الإعلامى عمرو خليل، أن الديناصور، وجد فى الواحات البحرية، ولها شهرة فى إنتاج الديناصورات العربية والإفريقية، لافتا إلى أن بها متكون صخرى، به أكثر من 100 متر رواسب، وبها رواسب قليلة على البحر.

وأوضح أنه بعد الدراسات التشريحية للحفريات، تم تصنيفه لعائلة ديناصورات هابيل، وبناء على روبيرو أبيل الأرجنتينى، وهو أكثر من عثر على أكثر عائلة مكتملة، والاسم على شرفه، وهو فى اللغة الأرجنتينية مأخوذ من قصة قابيل وهابيل.

وتلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدماً من د. أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، حول نجاح فريق دولى من علماء الحفريات الفقارية بقيادة مصرية من مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، بالتعاون مع علماء من وزارة البيئة بالواحات البحرية، فى توثيق حفرية ديناصور مفترس عاش قبل 98 مليون عام فى الواحات البحرية بصحراء مصر الغربية.