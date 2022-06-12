شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: التأمين الصحى الشامل يوفر الفحص المجانى لجميع أفراد الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد غريب مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم البدء فى تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل فى 3 محافظات، بورسعيد والأقصر ثم الإسماعيلية، وتباعا يتم التشغيل فى 3 محافظات أخرى، جنوب سيناء والسويس وأسوان.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية: "من اجل التسجيل فى المنظومة للقاطنين فى المحافظات التى تم التشغيل فيها، عليه أن يتوجه للوحدة أو المركز التابع له فى النطاق السكنى المقيم فيه، ويطلب فتح ملف للأسرة، والملف يشمل جميع أفراد أسرة المواطن".

وقال: "مع تسجيل الملف العائلى يتم الفحص الشامل لجميع أفراد العائلة للاطمئنان على صحة كل أفراد العائلة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المرض إن تم اكتشاف ذلك من خلال الفحص، ومن الأساسيات التى يقوم عليها المنظومة هى الأسرة، لا نتحدث عن فرد فقط، حيث تقدم المنظومة فحص مجانى بالكامل"