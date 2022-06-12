شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس الشرق الأوسط: لأول مرة فى تاريخ مصر يتم تقنين 2401 كنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القس رفعت فكرى أمين عام مساعد مجلس كنائس الشرق الأوسط، أنه على مدار السنوات الماضية والعهود السابقة قبل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى كرئيس لجمهورية مصر العربية، كان هناك مشكلات فى بناء الكنائس وترميمها، وكانت تحكمنا 10 شروط وضعها عزبى باشا، وكان يُعمل بها.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "من مصر"، عبر فضائية "سى بى سي"، مع الإعلامى عمرو خليل، أنه عندما أتى الرئيس السيسى، فهو يؤمن بالمواطنة والتنوع والتعددية، وهو ما ظهر فى أقواله وأفعاله، ولأول مرة فى تاريخ مصر يحدث تقنين لحوالى 2401 كنيسة لمختلف الطوائف المسيحية فى مصر، وكانت أماكن موجودة ولم تحصل على تراخيص، كما أن هناك كنائس جديدة بنيت.

وتابع: عندما يذهب الرئيس لمدينة جديدة ويستمع للأنشطة والخدمات، وعندما يقال له هذا المكان يكون فيه مسجد، يسأل: وفين مكان الكنيسة؟، وهو ما يعنى أن الرئيس يؤمن بالمواطنة والتعددية.