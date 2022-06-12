شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: انتهاء أعمال نظام اختبارات ومحاكاة البيئة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور محمد القوصي - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية - والدكتور محمد عراقي - نائب الرئيس التنفيذى - والدكتور سامي شديد - المشرف على المشروعات الفضائية - بالجانب الصيني من معهد BISEE التابع لهيئة الفضاء الصينية المختص في بناء واختبار وتشغيل منظومة البيئة الفضائية وذلك للاحتفال بانتهاء أعمال التركيب والتشغيل والتدريب لنظام اختبارات ومحاكاه البيئة الفضائية داخل مركز التجميع والتكامل واختبار الاقمار الصناعية بمدينة الفضاء المصرية .

وأعرب الدكتور القوصي عن سعادته بالتعاون المثمر القائم للوفد الصينى ثم استعرض رئيس المركز المهندس تامر ضبش الأعمال التي تمت مع الجانب الصيني خلال الأربعة أشهر التى قضاها في المركز.

وقدم الدكتور القوصي الشكر الوافر للجانب الصيني على ما بذلوه من جهد وأعمال كخطوة مهمة في طريق الانتهاء من كافة تجهيزات مركز التجميع و التكامل والاختبار للأقمار الصناعية وأكد على استكمال التعاون ومن ثم أعرب الوفد على سعادته بالعمل مع وكالة الفضاء المصرية وقدم الشكر للجانب المصري علي التعاون وتوفير ما يلزم من تسهيلات لإنهاء الأعمال وأكدوا على حرص الفريق المصري على الاستفادة القصوى من فتره التدريب وسعادتهم باجتياز التدريب والاختبارات أثناء فترة الاعمال بالمركز بكفاءة عالية وأخيرا قاموا بالتقاط الصور التذكارية و تبادل الهدايا معاً.