شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: القرار الأخير حول تعديل التعريفة الجمركية غير مرتبط بحديد التسليح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدى عبد العزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أنه كل خمس سنوات منظمة الجمارك العالمية تصدر تعريفة جمركية بكافة التعديلات خلال الخمس سنوات عبر 181 دولة أعضاء المنظمة، وكنا نعتز أن مصر من ضمن 10 أو 12 دلو تصدر القرار كل خمس سنوات بنفس العام، فنحن ملتزمون فى إطار الالتزامات الدولية، واتخذنا قرار تلبية قرارات الكثير من الجمارك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر فضائية "سى بى سي"، مع الإعلامى عمرو خليل، أنه تم خفض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، موضحا أن الحديد من ضمن 12 سلعة تم رفعهم، وليس حديد التسليح ولكن مصنوعات من الحديد، فمصر بدأت تصنع فيها بشكل جيد.

وأشار إلى أن المصانع تطالب بتخفيض المكونات، ورفع المنتج النهائى، لينافس داخل المنتج المحلى فى الخارج، وليكون محمى، ودور التعريفة الجمركية إحداث التوازن بين فئة المكونات والسلع الوسيطة والمنتج النهائي.