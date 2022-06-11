شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبل، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2021م حتى تاريخه ( 1132 ) مسجدًا ، منها (954) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (178) مسجدًا صيانة وترميمًا.
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسوان
1. الشيناب – الجعافرة - دراو
2. أبو هندي – الرديسية
3. آل قاسم - فارس
4. الشيخ عبد العال - إقليت
مديرية أوقاف أسيوط
5. الرحمن – المندرة - منفلوط
6. عباد الرحمن – نجوع المعادي - البداري
مديرية أوقاف الشرقية
7. الكبير – خلوة الشرفا – مركز أبو كبير
مديرية أوقاف الفيوم
8. عباد الرحمن –كحك بحري - الشواشنة
مديرية أوقاف الغربية
9. المتولي الكبير – محلة أبو علي – المحلة الكبرى
10. الكبير – عزبة النمكي - قطور
مديرية أوقاف البحيرة
11. الخاصة الكبرى – قرية البرنوجي – مركز دمنهور
مديرية أوقاف الجيزة
12. المدينة المنورة – محور جمال عبد الناصر – بجوار واحة خطاب – 6 أكتوبر
مديرية أوقاف بني سويف
13. المزغوني – بهبشين - ناصر
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف بني سويف
1. مالك الملك – الكوم الأحمر – مركز بني سويف
مديرية أوقاف الدقهلية
2. أمونة شلبي – مركز منية النصر