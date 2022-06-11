نقيب العاملين بالمالية: تثقيف التنظيم العمالى ضرورة فى ظل الجمهورية الجديدة

القاهرة - سامية سيد - وجه عادل عبدالفضيل، رئيس النقابة العامة للعاملين النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر للعاملين بوزارة القوى العاملة القائمين على العملية الانتخابية العمالية فى كافة مراحلها منذ بدايتها، حيث وجد المرشحون منهم جميعا عمل بانتظام وجدية، وتعاون لإنهاء وتدارك أى مشكلة قد يتعرض لها أى مرشح، مثمنا المتابعة المستمرة طوال ال24 ساعة بين مديريات القوى العاملة بالمحافظات واللجنة العامة للإشراف على الانتخابات لتذليل أى عقبات.

وأكد عبد الفضيل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، عقب ترشحه لدورة نقابية ثانية، لرئاسة النقابة العامة للعاملين النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، أن العملية الانتخابية كانت تتم بشفافية وحيادية تامة دون تدخل من الجهة الإدارية فى الشأن النقابى، قائلا: كل مرشح كان بأريحية يتقدم بأوراقه، حتى فى حال نقص بأوراق الترشح كانت اللجنة المشرفة تتواصل مع المديرية التابع بها لإنهاء أوراقه.

وأضاف: أما المرحلة المقبلة للعمل النقابى، فهى تتطلب تغيير ثقافى لجميع التنظيم النقابى والعمال تماشيا مع الجمهورية الجديدة التى تشهدها مصر، نظرا لأهمية دور التنظيم النقابى الهام وخاصة فى شركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام، مما يتطلب أن يكون ممثل العمال على دراية تامة بما يدور، ليتمكن من الدخول فى مفاوضات لصالح العمال، بالإضافة إلى أنه عقب الإنتهاء من كافة مراحل الانتخابات وصولا إلى الاتحاد العام للعمال فسيتم الالتزام بنتائجها من قبل الجميع، لإعادة أكبر وأهم قوى ناعمة داخل وخارج مصر والشرق الأوسط، التزاما بالدور المحلى والإقليمى والدولى لاتحاد العمال، والذى سيصب فى النهاية فى صالح العمال والدولة بشكل عام.

وبدأت فى التاسعة من صباح اليوم السبت، وزارة القوى العاملة فى تلقى طلبات الترشح لمجالس إدارة 29 نقابة عامة عمالية، شملت العاملين بالصناعات الغذائية، المرافق العامة، الزراعة والرى والصيد، التعليم والبحث العلمى، البريد، البترول، الخدمات الصحية، العلوم الصحية، النقل الجوى، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، النقل والمواصلات، الغزل والنسيج، الإنتاج الحربى، النقل الجوى، المالية والضرائب والجمارك، الاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البرى، الصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، صناعات البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية الاجتماعية، النيابات والمحاكم، والإسعاف.

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء المرشحين غدا الأحد، والطعون على أسماء المرشحين بعد غد الإثنين، والبت فى الطعون على أسماء المرشحين الثلاثاء المقبل، وإعلان الكشوف النهائية 15 يونيو الجارى، على أن تجرة الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 يونيو الجارى، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت فى التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.