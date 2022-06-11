أخبار مصر

هيئة الدواء توجه رسالة للمواطنين حول صلاحية أدوية السوائل الفموية.. اعرفها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه رسالة للمواطنين حول صلاحية أدوية السوائل الفموية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن مدد صلاحية أدوية السوائل الفموية التى يتم تناولها عن طريق الفموية، مؤكدة أنها لا تتعد 6 أشهر من تاريخ الفتح.

 

وقالت هيئة الدواء، فى منشور لها: "يجب التأكد من الصيدلى حول مدة صلاحية المضاد الحيوى إذا لم تكن"، موضحة على العبوة، مؤكدة أن مدة صلاحية المضادات الحيوية السائلة 6 أشهر بعد فتحها.

 

ونصحت هيئة الدواء باتباع تعليمات الصيدلى أو النشرة الداخلية الخاصة بالدواء واتباع كافة الإرشادات الخاصة بتناول الدواء.

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا