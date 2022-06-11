شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه رسالة للمواطنين حول صلاحية أدوية السوائل الفموية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن مدد صلاحية أدوية السوائل الفموية التى يتم تناولها عن طريق الفموية، مؤكدة أنها لا تتعد 6 أشهر من تاريخ الفتح.
وقالت هيئة الدواء، فى منشور لها: "يجب التأكد من الصيدلى حول مدة صلاحية المضاد الحيوى إذا لم تكن"، موضحة على العبوة، مؤكدة أن مدة صلاحية المضادات الحيوية السائلة 6 أشهر بعد فتحها.
ونصحت هيئة الدواء باتباع تعليمات الصيدلى أو النشرة الداخلية الخاصة بالدواء واتباع كافة الإرشادات الخاصة بتناول الدواء.