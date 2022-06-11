شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بـحد أدنى 220 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، درجة القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2022_2023 بحد أدنى 220 درجة، و140 درجة للخاص عربي وفصول الخدمات والمنازل.

ويتم تقديم ملفات القبول بالصف الأول الثانوي عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.