شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس السيسى: ندعم جهود التوصل إلى حل سياسى عادل ومستدام لأزمة اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، " الرئيس السيسى يلتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسى باليمن فى قصر الاتحادية"، ويؤكد: ندعم جهود التوصل إلى حل سياسى عادل ومستدام لأزمة اليمن.. الرئيس: استجبنا للأشقاء بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء.. واليمن بوابة كبرى من بوابات العروبة.. العليمى: نتضامن مع مصر فى حقوقها المائية.. والرئيس السيسى أكد لى أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن مصر.. والتفاصيل الكاملة في الصفحة الثالثة من النسخة الورقية.

وداخل العدد

ـ رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة بالدقهلية.. ويؤكد: الدولة ماضية فى تنفيذ تطوير الريف رغم التحديات.

ـ الأحزاب تتقدم برؤيتها ومقترحاتها.. 96% من المواطنين والسياسيين مؤيدون للحوار الوطنى.

ـ تسليم خطابات ندب رؤساء اللجان واملراقبني بامتحانات الثانوية العامة اليوم.

ـ فتح أسواق جديدة والتركيز على الصادرات.. مصر تحقق إنجازا اقتصاديا على مستوى الصادرات.



