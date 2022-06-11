أخبار مصر

الخليج 365.. الرئيس السيسى: ندعم جهود التوصل إلى حل سياسى عادل ومستدام لأزمة اليمن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس السيسى: ندعم جهود التوصل إلى حل سياسى عادل ومستدام لأزمة اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، " الرئيس السيسى يلتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسى باليمن فى قصر الاتحادية"، ويؤكد: ندعم جهود التوصل إلى حل سياسى عادل ومستدام لأزمة اليمن.. الرئيس: استجبنا للأشقاء بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء.. واليمن بوابة كبرى من بوابات العروبة.. العليمى: نتضامن مع مصر فى حقوقها المائية.. والرئيس السيسى أكد لى أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن مصر.. والتفاصيل الكاملة في الصفحة الثالثة من النسخة الورقية.

 

وداخل العدد

ـ رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة بالدقهلية.. ويؤكد: الدولة ماضية فى تنفيذ تطوير الريف رغم التحديات.

 

ـ الأحزاب تتقدم برؤيتها ومقترحاتها.. 96% من المواطنين والسياسيين مؤيدون للحوار الوطنى.

 

ـ تسليم خطابات ندب رؤساء اللجان واملراقبني بامتحانات الثانوية العامة اليوم.

 

ـ  فتح أسواق جديدة والتركيز على الصادرات.. مصر تحقق إنجازا اقتصاديا على مستوى الصادرات.

 


 
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا