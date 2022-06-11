شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اليوم نهاية الموجة الحارة وبدخول ساعات الليل تنخفض الحرارة 8 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نهاية الموجة شديدة الحرارة، وساعات قليلة وتنتهي تاثير الموجة بكتلة هوائية من جنوب أوروبا، ويظهر تأثيره، فيؤثر الآن على المنطقة الغربية للبلاد من اللوم ومطروح، وامتد للإسكندرية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أنه بدخول ساعات الليل المتأخرة تبدأ تصل هذه الكتلة الهوائية التي تعمل على انخفاض ملحوظ على الطقس، يتراوح من 7 إلى 8 درجات مئوية.

وذكر أن الكتلة الهوائية ستصل القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وتمتد لشمال الصعيد أيضا، لافتا إلى أن الفصول غير مرتبطة ببعضها، لأن نوعيات الكتل الهوائية التي تؤشر ع لينا كل فصل مختلفة عن الفصل الأخر.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ربيع هذا العام كان أفضل ربيع عن الأعوام القليلة الماضية.