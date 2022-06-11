شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى مساعدة اليمن الشقيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.
الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى مساعدة اليمن الشقيق
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية لن تدخر جهدا في مساعدة اليمن الشقيق وتقديم كل أوجه الدعم له.
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه بالدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة، على أهمية المضي قدماً فى العملية السياسية فى اليمن بنوايا مخلصة هدفها مصلحة الوطن في المقام الاول.
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لمتابعة أعمال إنشاء مركز التأهيل الاجتماعي، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" في مركز شربين.
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ والخوخ والطماطم سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل هيئات الرقابة على جودة السلع الغذائية المصرية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الأخبار المغلوطة.
خلال زياته لمحافظة الدقهلية اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مشروع تطوير ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية الحصص التابعة لمركز شربين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
أكد الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، على تضامن بلاده مع حقوق مصر المائية، مضيفا: أكدنا في كافة المحافل الدولية والإقليمية على موقفنا الثابت والداعم لجانب مصر وشعبها وحقوقها المشروعة.
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، زيارة لمحافظة الدقهلية لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بقرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري" حياة كريمة"، ويرافقه في الجولة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ونائبه الدكتور هيثم الشيخ، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء شريف البيلي، رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، ومسئولو الهيئة الهندسية.
يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اليوم السبت ، قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الدقهلية يرافقه عدد من الوزراء.
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