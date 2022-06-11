شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى مساعدة اليمن الشقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية لن تدخر جهدا في مساعدة اليمن الشقيق وتقديم كل أوجه الدعم له.

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه بالدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة، على أهمية المضي قدماً فى العملية السياسية فى اليمن بنوايا مخلصة هدفها مصلحة الوطن في المقام الاول. توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لمتابعة أعمال إنشاء مركز التأهيل الاجتماعي، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" في مركز شربين. رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمركز التأهيل الاجتماعى فى الدقهلية

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ والخوخ والطماطم سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل هيئات الرقابة على جودة السلع الغذائية المصرية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الأخبار المغلوطة.