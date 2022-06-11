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رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى: "نتضامن مع حقوق مصر المائية"

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، على تضامن بلاده مع حقوق مصر المائية، مضيفا: أكدنا في كافة المحافل الدولية والإقليمية على موقفنا الثابت والداعم لجانب مصر وشعبها وحقوقها المشروعة.

وتابع العليمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تطرقنا للمخاطر التي تخص أمن وسلامة الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر.. ما يمكن أن يمثله انهيار الناقلة صافر من كارثة بيئة تشمل اليمن ومصر وكافة الدول المطلة على البحر الأحمر".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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