شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى: "نتضامن مع حقوق مصر المائية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، على تضامن بلاده مع حقوق مصر المائية، مضيفا: أكدنا في كافة المحافل الدولية والإقليمية على موقفنا الثابت والداعم لجانب مصر وشعبها وحقوقها المشروعة.

وتابع العليمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تطرقنا للمخاطر التي تخص أمن وسلامة الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر.. ما يمكن أن يمثله انهيار الناقلة صافر من كارثة بيئة تشمل اليمن ومصر وكافة الدول المطلة على البحر الأحمر".