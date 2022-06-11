شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى شائعة انتشار بطيخ وخوخ وطماطم مسممة فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.

الحكومة ترد على شائعة انتشار بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بالأسواق

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ والخوخ والطماطم سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل هيئات الرقابة على جودة السلع الغذائية المصرية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الأخبار المغلوطة.

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