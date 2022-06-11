شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى: مصر تقف دائما للدفاع عن بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، عن سعادته بالتواجد في مصر، قائلا: "يسعدنى أن اتحدث إليكم اليوم من أرض الكنانة لأنقل لكم تحيات وتقدير الشعب اليمني لهذا البلد الشقيق الذى كان إلى جانبا دائما للدفاع عن الشمال واستقلال الجنوب من الاستعمار.. وكانت مصر الدولة التي ساهمت في النهضة وإعادة بناء مؤسسات الدولة عام 1962".

وأضاف العليمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مصر تقف معانا أيضا في إطار التحالف الداعم للشرعية الدستورية.. بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من إيران.. وتحضن مئات الآلاف من أبناء اليمن".