شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة تعتمد ميزانية النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي رئيس مجلس إدارة النادي، ميزانية النادي وميزانية المدينة السكنية بأغلبية كبيرة وصلت حوالي ٩٨.٥ % من الحاضرين.

وقد توجه أعضاء الجمعية العمومية بالشكر لمجلس الإدارة على الطفرة الكبيرة في النادي وعلي الانتهاء من حلم إنشاء المدينة السكنية وتسليمها للحاجزين، كما أشادت بالدور الكبير للنادي في المجال الصحي والاجتماعي.

يذكر أن الجمعية عقدت أمس الجمعة، بمقر النادي بالمنيل.