شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الإرشاد الزراعى ينتهى من تنفيذ برنامج "تخطيط وإدارة المدارس الحقلية" والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور ياسر حيمري وكيل المعهد للارشاد والتدريب، إن البرنامج استهدف تدريب 300 باحث من أعضاء الهيئات البحثية ومعاونيهم في 10 محطات بحوث زراعية في نفس التوقيت وهى: سخا بكفر الشيخ، والصبحية بالإسكندرية، والجميزة بالغربية، وتاج العز بالدقهلية، و إيتاى البارود بالبحيرة، والإسماعيلية بالإسماعلية، والقناطر بالقليوبية، و ملوى بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، و شندويل بسوهاج.
وأشار وكيل المعهد، إلى أن البرنامج اشتمل على تنمية معارف ومهارات المتدربين فيما يتعلق بماهية المدارس الحقلية، و أهدافها، وخصائصها، وكيفية اختيار الميسرين وتدريبهم للعمل بالمدارس الحقلية، فضلا عن تنمية معارف ومهارات المتدربين، حول كيفية تخطيط وإنشاء المدارس الحقلية وخطوات تنفيذها، إضافة إلى التعرف على طرق تقييم وقياس الآثار التعليمية ومجالات ومؤشرات التقييم لهذه المدارس، لافتا الى انه فى نهاية البرنامج التدريبي مارس المتدربين نشاطا علميا تطبيقيا لتخطيط وتنفيذ وإدارة المدارس الحقلية.
وفى سياق متصل، نفذ المعمل المركزى لبحوث الحشائش بالتعاون مع قطاع الإنتاج، التابعين لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية تحت عنوان: الحشائش ومكافحتها فى المحاصيل الصيفية المختلفة، وذلك بقاعة التدريب بقطاع الإنتاج، خلال الفترة من 5- 9 يونيو.
وقال الدكتور عبده اسماعيل مدير المعمل، إن تلك الدورة تأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب، لرفع كفاءة العاملين بأجهزة الوزارة المختلفة وصقل مهاراتهم.
وافتتح فعاليات الدورة الدكتور عبده إسماعيل مدير المعمل، والدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج والدكتور عادل عمران وكيل المعمل للإرشاد والتدريب، حيث يشارك فيها حوالى 20 متدرب من المهندسين الزراعيين العاملين بقطاع الانتاج.
وقال إسماعيل، إن الدورة استهدفت تعريف المهندسين الزراعيين بقطاع الإنتاج بالحشائش و خسائرها وكيفية التعرف عليها وكيفية مكافحتها فى المحاصيل المختلفة، حيث اشتملت على عدد من الموضوعات أهمها الخسائر التى تسببها الحشائش للانتاج الزراعى وتقسيماتها المختلفة والحشائش المتطفلة وكيفية مكافحتها فى مختلف المحاصيل وآلات الرش المستخدمة فى رش مبيدات الحشائش والاحتياطات الواجب مراعاتها عند الرش والتوصيات الفنية الخاصة بمبيدات الحشائش فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الترع والمصارف.