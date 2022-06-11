شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الإرشاد الزراعى ينتهى من تنفيذ برنامج "تخطيط وإدارة المدارس الحقلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات البرنامج التدريبي المكثف بعنوان " تخطيط وإدارة المدارس الحقلية " والذى تم تنفيذه في 10 محطات بحثية.

وقال الدكتور ياسر حيمري وكيل المعهد للارشاد والتدريب، إن البرنامج استهدف تدريب 300 باحث من أعضاء الهيئات البحثية ومعاونيهم في 10 محطات بحوث زراعية في نفس التوقيت وهى: سخا بكفر الشيخ، والصبحية بالإسكندرية، والجميزة بالغربية، وتاج العز بالدقهلية، و إيتاى البارود بالبحيرة، والإسماعيلية بالإسماعلية، والقناطر بالقليوبية، و ملوى بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، و شندويل بسوهاج.

وأشار وكيل المعهد، إلى أن البرنامج اشتمل على تنمية معارف ومهارات المتدربين فيما يتعلق بماهية المدارس الحقلية، و أهدافها، وخصائصها، وكيفية اختيار الميسرين وتدريبهم للعمل بالمدارس الحقلية، فضلا عن تنمية معارف ومهارات المتدربين، حول كيفية تخطيط وإنشاء المدارس الحقلية وخطوات تنفيذها، إضافة إلى التعرف على طرق تقييم وقياس الآثار التعليمية ومجالات ومؤشرات التقييم لهذه المدارس، لافتا الى انه فى نهاية البرنامج التدريبي مارس المتدربين نشاطا علميا تطبيقيا لتخطيط وتنفيذ وإدارة المدارس الحقلية.