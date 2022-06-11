شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكرم 66 طالبا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة 66 طالبا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية، وذلك خلال الحفل الذي أقامته محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف بديوان عام المحافظة ، حيث شمل التكريم توزيع جوائز مالية وشهادات تقدير ومصاحف عليهم.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع مؤسسات الدولة لم تألوا جهدًا فى دعم حفظة القرأن الكريم مشيرًا إلى أن الهدف من تنظيم هذه المسابقة وتكريم الفائزين بها هو ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس النشء من طلاب مراحل التعليم المختلفة، ونشر مبادئ الدين الصحيحة.

وأضاف محافظ القاهرة فى كلمته أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما أكد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، موجهاً الشكر والتقدير والعرفان لأولياء الأمور لحرصهم على تعليم أبنائهم حفظ القرأن داعيًا الله أن يلبسهم تاج الوقار بما حفظ أبنائهم من آيات القرآن ، وأن يجنوا الثمار المبارك لعملهم المخلص .

وتنقسم المسابقة إلى مستويين، مستوى خاص يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ القرآن الكريم كاملاً بالتفسير، ومستوى عام تم تصنيفه على مراحل التعليم المختلفة، حيث تتضمن المرحلة الثانوية حفظ 10 أجزاء من القرآن، والمرحلة الإعدادية تشمل حفظ 5 أجزاء من القرآن، أما المرحلة الابتدائية تتضمن حفظ جزأين من القرآن، بالإضافة إلى الأحاديث الأربعين النبوية التي تحض على قيمة العمل والتحلي بالأخلاق الحسنة ودراسة السيرة النبوية ونبذة عن بعض الشخصيات الإسلامية لكل المستويات.

وذكر محافظ القاهرة أن المسابقة تقدم لها 230 طالبا وطالبة تم اختبارهم فى مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية بنين بمعرفة لجنة من أساتذة كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر وموجهي التربية والتعليم .

وقد أسفرت الاختبارات عن فوز 66 طالبا وطالبة منهم 19 طالبا وطالبة في المستوى الخاص حيث حصل 3 طلاب على المركز الأول و٥ طلاب على المركز الثاني و11 طالب وطالبة على المركز الثالث ، كما فاز 6 طلاب على مستوى المرحلة الثانوية حيث حصل طالب على المركز الأول و3 طلاب على المركز الثاني وطالبتين على المركز الثالث .

وفاز 27 طالب وطالبة في المرحلة الإعدادية حيث حصل 7 طلاب على المركز الأول و16 طالب على المركز الثاني و4 طلاب على المركز الثالث.

وفاز 14 طالب وطالبة بالمرحلة الإبتدائية حيث حصل طالبين على المركز الأول و٤ طلاب على المركز الثاني و8 طلاب على المركز الثالث.

وتراوحت قيمة الجوائز التى حصل عليها الطلاب بين 5 آلاف جنيه للمراكز الأولى وحتى 1500 جنيه .

كما شمل الحفل تكريم أعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة وعلى رأسهم أ.د أحمد حسين محمد إبراهيم عميد كلية الدعوة الإسلامية ـ جامعة الأزهر، وأ.د عادل محمود عبد الخالق محمد رئيس قسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية ـ جامعة الأزهر ، و أ.د أشرف شعبان محمد عوض " أستاذ مساعد بقسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية ـ جامعة الأزهر .

شهد الحفل اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، والشيخ خالد خضر مدير مديرية الأوقاف وعدد من قيادات المحافظة .