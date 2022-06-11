شكرا لقرائتكم خبر عن رشاد العليمي: الرئيس السيسي أكد أن أمن اليمن جزءا لا يتجزأ من أمن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى، إن الرئيس السيسي أكد أن أمن اليمن جزءا لا يتجزأ من أمن مصر ودول الجوار والمنطقة برمتها، متابعا: "تطرقنا إلى فرص تعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فيما يتعلق بالخدمات بما فيها التعليم والصحة والإعمار.. والتسهيلات الإضافية للمقيمين والوافدين في أرض مصر الشقيقة".

وأضاف العليمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "اشكر لكم حسن الضيافة وشكرا لمصر وشعبها وحكومتها".