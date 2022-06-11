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رشاد العليمي: الرئيس السيسي أكد أن أمن اليمن جزءا لا يتجزأ من أمن مصر

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى، إن الرئيس السيسي أكد أن أمن اليمن جزءا لا يتجزأ من أمن مصر ودول الجوار والمنطقة برمتها، متابعا: "تطرقنا إلى فرص تعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فيما يتعلق بالخدمات بما فيها التعليم والصحة والإعمار.. والتسهيلات الإضافية للمقيمين والوافدين في أرض مصر الشقيقة". 

 

وأضاف العليمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "اشكر لكم حسن الضيافة وشكرا لمصر وشعبها وحكومتها". 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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