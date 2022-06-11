شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط إعلان نتيجة الثانوى العام فى شكل تقديرات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ـ يجب أن يحصل الطالب على 50% كحد أدنى للنجاح والانتقال للصف الأعلى.
ـ المدارس بدأت فى إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى 2022.
ـ قامت المدارس بتجميع درجات الامتحان الإلكترونى والورقى معا.
ـ تم تجميع أيضا درجات الفصلين الدراسيين معا.
ـ المدارس أكدت إعلان النتائج فى شكل تقديرات.
ـ تعلن نتيجة الطالب فى صورة تقديرات من 85 إلى 100" ممتاز.
ـ من 65 لأقل من 85 جيد جدا.
ـ من 50 درجة لأقل من 65 جيد.
ـ حصول الطالب على أقل من 50 درجة ضعيف.
ـ أي طالب تم تحرير محضر له لعدم تمكنه من أداء الامتحان الإلكتروني في أي مادة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأسباب تقنية، سيعتبر ناجحا.
ـ الطالب الذى تغيب عن امتحان الفرصة الثانية ولم يكن قد تم تحرير محضر له يثبت تعرضه لمشكلة تقنية سيدخل امتحانات الدور الثاني.