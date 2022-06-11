شكرا لقرائتكم خبر عن "الأكشاك المجهزة بالبضاعة والديب فريزر".. مشروعات لذوى الهمم فى 9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الجيزة عددًا من مشاريع الأكشاك المجهزة بالبضاعة والديب فريزر لذوى الهمم من مختلف فئات الإعاقة لعدد من المستفيدين، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظات (الفيوم- بني سويف- المنيا – الدقهلية – البحيرة – الشرقية- الغربية – المنوفية – كفرالشيخ).

ويأتى ذلك فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة المصرية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني .

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن القيادة السياسية تعمل علي تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي العصر الحالي نشهد طفرة حقوقية غير مسبوقة في حقوق الإنسان، كما أصبح ذوي الإعاقة شركاء أساسيون في المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية، مشيرة إلي أن السيد رئيس الجمهورية وجه بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وحصولهم علي حقهم في التعليم والصحة والصحة.

وأضافت، أننا نفخر بالمجتمع المدني المصري، حيث لدينا 53 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، ويعد المجتمع المدني ذراع الدولة وعينها في الميدان، مشيرة الي أن الوزارة تقدم دعما نقديا لذوي الاعاقة بقيمة تبلغ 5 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة الي الدعم المقدم في المشاريع، ونعمل علي زيادة الحضانات الخاصة بذوي الاعاقة وزيادة الخدمات بها بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضحت، أن الدولة تسعي لتقديم كل الدعم لأبنائها من ذوي الإعاقة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددة علي أنه لن يتم إجراء كشف طبي جديد علي أصحاب الاعاقات الشديدة كي يستطيعوا الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة وعليه التقدم بكشف طبي قديم.

ومن جانبها، أشارت محافظة الجيزة، إلى أن الدولة المصرية قد شهدت فى الآونة الأخيرة، خاصة فى السنوات الماضية، تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة و أن المحافظة قامت بتسليم 67 كرسي كهربائي وتروسيكل علي الأسر الأكثر احتياجآ وذوي الهمم والقدرات الخاصة من أبناء المحافظة .

وأكدت جمعية الأورمان، أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يأتى فى اطار المبادرة الرئاسية لدعم وتمكين ذوى الهمم، حيث سيتم توزيع عدد (150) كشك مجهز بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء لذوى الهمم من مختلف فئات الإعاقة بمحافظات (الفيوم- بني سويف- المنيا – الدقهلية – البحيرة – الشرقية- الغربية – المنوفية – كفرالشيخ).