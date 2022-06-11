شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير رحلة خاصة اليوم لنقل منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير الشركة الوطنية مصرللطيران الناقل الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم اليوم رحلة خاصة رقم MS 3301 من طراز بوينج B787-9 Dreamliner لنقل بعثة منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية، وذلك لملاقاة نظيره منتخب كوريا الجنوبية " وديا” الثلاثاء المقبل بالعاصمة الكورية " سول ".

وستقلع الطائرة في السابعة من مساء اليوم من مطار القاهرة الدولي الي مطار أنتشون الدولي بكوريا الجنوبية، ومن المقرر أن تكون رحلة العودة يوم 14 يونيو الجاري .