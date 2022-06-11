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مصر للطيران تسير رحلة خاصة اليوم لنقل منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية

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القاهرة - سامية سيد - تسير الشركة الوطنية مصرللطيران الناقل الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم اليوم رحلة خاصة رقم MS 3301 من طراز بوينج B787-9 Dreamliner  لنقل بعثة منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية، وذلك لملاقاة نظيره منتخب كوريا الجنوبية " وديا” الثلاثاء المقبل بالعاصمة الكورية " سول ".

 

وستقلع الطائرة في السابعة من مساء اليوم من مطار القاهرة الدولي الي مطار أنتشون الدولي بكوريا الجنوبية، ومن المقرر أن تكون رحلة العودة يوم 14 يونيو الجاري .

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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