شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالطباعة: تأهيل العمال للتعامل مع الرقمنة شعار المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن المرحلة المقبلة من عمر التنظيم النقابى لابد أن يكون شعارها هو تثقيف القيادات العمالية الجديدة والقديمة أيضا، حتى تستطيع تلك القيادات أن يكون لديها القدرة للدفاع عن حقوق العمال، لرفع قدراتهم لتمكينهم من التعامل مع الواقع الجديد من الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة فاعلياتهم في المشاركة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما أكدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح البدوى، لـ"الخليج 365"، بعد ترشحه لمنصب رئيس النقابة لدورة نقابية جديدة بالانتخابات العمالية، أن وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان سخرت كل جهودها لتنظيم عملية استقبال أوراق الترشح من أجل توفير الراحة للمتقدمين، مضيفا: أنه يجب أن يعمل كل نقابي على تكريس جهوده على أن يكون هناك جيل نقابي جديد تتوافر فيه روح الجمهورية الجديدة.

وبدأت في التاسعة من صباح اليوم السبت، وزارة القوى العاملة في تلقى طلبات الترشح لمجالس إدارة 29 نقابة عامة عمالية، شملت العاملين بالصناعات الغذائية، المرافق العامة، الزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، البريد، البترول، الخدمات الصحية، العلوم الصحية، النقل الجوي، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، النقل والمواصلات، الغزل والنسيج، الإنتاج الحربي، النقل الجوي، المالية والضرائب والجمارك، الاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البري، الصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، صناعات البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية الاجتماعية، النيابات والمحاكم، والإسعاف.

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء المرشحين غدا الأحد، والطعون علي أسماء المرشحين بعد غد الإثنين، والبت في الطعون علي أسماء المرشحين الثلاثاء المقبل، وإعلان الكشوف النهائية 15 يونيو الجاري، علي أن تجرة الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.